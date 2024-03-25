متزلجان لقيا حتفهما بانهيار ثلجي.. ما حدث كارثي!

أعلنت الشرطة السويسرية السبت أن اثنين من ممارسي التزلج الريفي لقيا حتفهما الجمعة في انهيار ثلجي بالقرب من منتجع كلوسترز في جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الشرطة أن المتزلجَين "سلكا مساراً شديد الانحدار، مشيرةً إلى أن "انهيارات ثلجية عدة حصلت وانزلق رجلان على الأرض الصخرية لمسافة حوالى 200 متر".

وأضافت السلطات أن القتيلين البالغين 54 عاماً و57 عاماً من سكان كانتون برن السويسري. وقبل هذا الحادث، قضى 12 شخصا من جرّاء انهيارات ثلجية في سويسرا منذ الأول من تشرين الأول 2023، بحسب لإحصاءات معهد WSL لدراسة الثلوج والانهيارات الثلجية.

ووفق وكالة فرانس برس، بلغ إجمالي الحوادث الناجمة عن انهيارات 142 تعرّض لها 188 شخصاً.

( lbc)