الحمل

تكافأ على جهود سابقة أو تتلقى خبراً مناسباً لأعمالك، وتنطلق فرحاً مزهواً بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي الذي يعزز الأوضاع المهنية

الثور

تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك وإيجابيتك

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الجوزاء

تكون اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وتتبنى وجهة نظر جديدة

السرطان

يخيم جو من التردد أو الفوضى في مجال عملك، وتطرأ تغييرات مفاجئة تجبرك على تغيير الحسابات

الأسد

لا تول بعض الثرثرة أهمية كبيرة، ولا تصدّق كلاماً واهماً أو وعوداً غير حقيقية، دقق في التفاصيل وخصص الوقت لدرس كل الملفات

العذراء

حان الوقت لتصحيح الانطباعات ولوضع حدّ ربّما لتدخلات الآخرين، لا تبك على الاطلال بل ضع حزنك وخجلك جانباً، وانطلق لمواكبة الحظ واغتنام الفرص

الميزان

لا تغامر من اجل امور تافهة، لان قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر

العقرب

النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة

القوس

لا تؤزّم الوضع في العمل بل عالجه بهدوء من دون مواجهات ولا تسمح لأحد أن يستفزك

الجدي

إحذر التقصير واللامبالاة، لا تختبر القدر حتى ولو شعرت بثقل الأعباء والمسؤوليات، لا تشوه سمعتك واضبط كلامك وانفعالاتك

الدلو

تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، قد تتبدّل قناعاتك وتبدي انفتاحاً على بعض الأوساط

الحوت

يسيطر القلق وتشعر بالإرهاق والتعب النفسي والجسدي، فما عليك إلا التحلي بالصبر وعدم التذمر مهما شعرت بالتعب