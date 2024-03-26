"علكة" تحل لغز جريمة عمرها 44 عاماً

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اعتقلت الشرطة في ولاية أريغون الأميركية مشتبهاً به في جريمة قتل تعود لأكثر من 40 عاما، وفق ما أورده موقع قناة "سي إن إن".واعتقلت الشرطة المشتبه به، الذي يدعى دين روبرت بليمبتون (60 عاما)، الأسبوع الماضي، بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وأربع تهم قتل من الدرجة الثانية، في جريمة تعود إلى عام 1980.وكانت الضحية طالبة في كلية "ماونت هود" المجتمعية تدعى باربرا تاكر، بحسب بيان صحفي صادر عن المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه.وفي التفاصيل، فقد قاد حمض نووي تم العثور عليه في قطعة من علكة بصقها بليمبتون أثناء مراقبته قبل أكثر من 3 أعوام، إلى كشف لغز الجريمة.وخُطفت "تاكر"، التي كانت تبلغ 19 عاما وقت الواقعة، وتعرضت للاعتداء والضرب حتى الموت في عام 1980، وفي ذلك الوقت تم اكتشاف جثتها بالقرب من ساحة انتظار سيارات من قبل الطلاب الذين كانوا في طريقهم للفصول الدراسية في الكلية.وكشف الحمض النووي للعلكة أنّ هناك تطابقا بينه وبين مسحات تشريح الجثة، ما أدى في النهاية إلى اعتقال بليمبتون واحتجازه.