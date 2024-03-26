Advertisement

منوعات

سيّدة مخمورة تنهي حياة أمّ وابنتها.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1179632-638470761295277173.png
Doc-P-1179632-638470761295277173.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفيت البريطانيتان ديستيني هاريسون وابنتها لينيا بعدما دهستهما سيّدة مخمورة في مدينة بليموث في بريطانيا.

 وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة أنّ الأمّ وابنتها أصيبتا بجروحٍ خطيرة، ثمّ نُقلتا إلى المستشفى حيث فارقتا الحياة في وقتٍ لاحق.

 وذكرت الصحيفة عينها أنّه تمّ القبض على السّيدة المخمورة التّي تبلغ من العمر 74 سنة، لتسببها بوفاة الأم وابنتها بسبب القيادة المتهوّرة وتناول الكحول والمخدرات.

 ولم توقف الأمطار الغزيرة العشرات من الأصدقاء المُقرّبين من العائلة، من وضع الزّهور والدُمى عند التقاطع الذي قتلت فيه الأم وابنتها، حيث أمضى المُشيّعون نصف ساعة، قاموا فيها بربط باقاتٍ من الزهور على سياج ٍمعدني.

 وأنشأ شقيق ديستيني صفحة على موقع Gofundme لمساعدة الأسرة على تغطية تكاليف الجنازة التّي تبلغ ما يقارب الـ 6 آلاف جنيه إسترليني.

( lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:25 | 2024-03-26
14:10 | 2024-03-26
11:40 | 2024-03-26
08:36 | 2024-03-26
05:21 | 2024-03-26
04:14 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24