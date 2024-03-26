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بطريقة بسيطة.. هكذا ربحت هذه الإمرأة 390 ألف دولار!

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:25
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فازت باتريسيا هاريس، من ولاية ماساشوستس الأميركيّة، بجائزة يانصيب تبلغ قيمتها 390 ألف دولاراً أميركياً في شهر أيلول الماضي.

 وقامت هاريس بشراء التذكرة الرابحة من متجر "كاونتري فارم" في هوليستون، الذّي سيحصل بدوره على مبلغ قدره خمسة آلاف دولار لبيعه هذه التذكرة.

 وقال مسؤول في الشركة المسؤولة عن إجراء سحب اليانصيب إن هاريس حصلت على جائزتها في 14 آذار في مقرّ الشركة الحكومي في دورشيستر، وقرّرت استلامها كاملةً عوضاً عن تقسيطها بشكلٍ شهريّ.

 وأشارت هاريس خلال زيارتها للمقرّ، إلى أنها حلمت بالفوز باليانصيب قبل ستّة أشهر من فوزها بشكلٍ فعلي. وأعلنت في السياق نفسه، عن عزمها استثمار هذه الجائزة بالإضافة إلى استخدام جزءٍ منها لشراء أغراض مميّزة وإسعاد عائلتها.

( lbc)
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