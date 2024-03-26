بسبب اسم ابنتها.. امرأة تفكر بالانفصال عن زوجها

بعد إنجاب طفلهما الثالث والأخير، اتفق زوجان على اختيار اسم "إيميلين" لابنتهما المولودة حديثًا، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، لم تتوقع المرأة بعد عودتها إلى المنزل من المستشفى لمدة 10 أيام بسبب المخاض الصعب، استقبال الهدايا والتهاني بولادة "جورجينا".

وأُصيبت الأم بحالة من الذهول عند فتحها البطاقات والهدايا من قبل الأصدقاء والعائلة لتهنئتها بولادة ابنتها "جورجينا"، خصوصا أن زوجها لم يعبّر يوما عن مدى حبه لهذا الاسم.

ومع ذلك، كان زوجها يقول لها إنه يحب كافة الأسماء الموجودة في القائمة المختصرة التي اختارتها الأم.

وبعد مواجهته بشأن تغيير الاسم بشكل سري، اعتذر الزوج وقال إنه تعرض لضغوط من العائلة بخصوص اسم الطفلة.

وأضافت المرأة أن الزوج تفهم سبب انزعاجها، ولكنه عرض فكرة اعتمادهما اسم جورجينا إلى الأبد بسبب حبهما له، ما جعلها تفكر بالانفصال بسبب مدى غضبها.

كما طلبت حماتها بطانية مخصصة للأطفال موقعة باسم "جورجينا"، ما زاد الأمر سوءا.

( lbc)