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برجك اليوم

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:00
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الحمل
تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز.

الثور
يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسماً، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.
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الجوزاء
تحقق رغباتك الكبيرة هذا اليوم أو تعبّر عنها وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أعلى المستويات.

السرطان
الحل الوسط هو الأفضل في التعاطي المهني، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً.

الأسد
أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.

العذراء
ترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة، ما يجعلك تعبّر عن نفسك بمهارة لافتة، وتتاح لك فرص كثيرة للتحليق والتألّق.

الميزان
لا تتذمر مهما سعى البعض للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الازمات.

العقرب
يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً.

القوس
تنشط الاتصالات وتنجح في إيجاد حل أو إيصال رسالة أو لفت الانتباه، وترافقك تأثيرات جميلة، وتحصل على فرصة جيدة في العمل لتبادر بانطلاقة مهمة وقوة مميزة.

الجدي
مباحثات مالية أو انشغالات استثمارية، تربح قضية أو تساهم في تأييد قضية أحدهم، وتتلقى معلومات مفيدة وتتاح لك فرص جيدة لمشروع يجب إتمامه.


الدلو
ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم في معالجة مسألة مستحقات ديون أو ضرائب يمكن أن تجبرك على مواجهة واقع لا يروقك.

الحوت
يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف. (السومرية)


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