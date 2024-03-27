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الحملتتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز.الثوريلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسماً، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.الجوزاءتحقق رغباتك الكبيرة هذا اليوم أو تعبّر عنها وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أعلى المستويات.السرطانالحل الوسط هو الأفضل في التعاطي المهني، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً.الأسدأوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.العذراءترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة، ما يجعلك تعبّر عن نفسك بمهارة لافتة، وتتاح لك فرص كثيرة للتحليق والتألّق.الميزانلا تتذمر مهما سعى البعض للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الازمات.العقربيوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً.القوستنشط الاتصالات وتنجح في إيجاد حل أو إيصال رسالة أو لفت الانتباه، وترافقك تأثيرات جميلة، وتحصل على فرصة جيدة في العمل لتبادر بانطلاقة مهمة وقوة مميزة.الجديمباحثات مالية أو انشغالات استثمارية، تربح قضية أو تساهم في تأييد قضية أحدهم، وتتلقى معلومات مفيدة وتتاح لك فرص جيدة لمشروع يجب إتمامه.الدلوركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم في معالجة مسألة مستحقات ديون أو ضرائب يمكن أن تجبرك على مواجهة واقع لا يروقك.الحوتيوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف. (السومرية)