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الحملعلى الرغم من الأجواء المتقلبة، تفتح أمامك أبواب النجاح فتحصل على أجوبة إيجابية في ما يخص بعض المشاريع.الثوريتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.الجوزاءتتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.السرطانانضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيراً، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.الأسدتعيد عجلة العمل دورانها وتعود الحياة إلى مجالك المهني، وتتخلص من عجزك عن استخلاص النتائج.العذراءاعتمد سياسة التساهل والتسامح إن اردت المحافظة على صداقاتك كي لا تطالك سهام النقد، ولا تهمل واجباتك أو تتأخر عن تقديم أعمالك.الميزانلا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير المتوقعة.العقربتمر بيوم دقيق من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك مهما اشتدت الصعاب، وتحصل في نهاية المطاف على ما كنت تنوي إنجازه.القوستستقطب بعض العروض والفرص المالية لبحث الشروط ولتحسين الوضع الحالي، وتسافر في رحلة عمل أو استجمام.الجديتقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقاً لما خططت له.الدلونشاطك في العمل غير مسبوق وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام، وتنجح في مشروع يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.الحوتلقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت. (السومرية)