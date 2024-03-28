حادثة مروعة في مصر.. امرأة تحرّشت بطفل وعنفته من أجل "المشاهدات"!

ضجت الأوساط المصرية بحادثة مروعة، حيث اعتدت امرأة مصرية على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، وقد وثقت فعلتها بمقطع فيديو ونشرته من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة عبر تطبيق "تيك توك".

وقامت الجارة نجلاء، بتصوير الفيديو داخل منزلها في منطقة الهرم بالجيزة، وما إن نشرته عبر تطبيق "تيك توك" حتى لاقى رواجا هائلا ووصل لأم المجني عليه التي حررت محضرا.



إثر ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام احتياطيا، خصوصا أن المقطع أظهر المتهمة وهي تتحرش بالصغير ثم تقوم بضربه بكل عنف. وتدخلت السلطات المصرية بعد أن حقق الفيديو أعلى نسبة مشاهدة على تطبيق "تيك توك"، وسط مطالبات المصريين بضرورة القبض على الفاعلة وإنزال أشد العقوبات عليها لتكون عبرة لغيرها.



كما اقتادت النيابة العامة المدعوة نجلاء التي نسبت لها ارتكاب جريمة هتك عرض طفل دون الـ10 سنوات، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.



بدورها، أكدت أم الطفل في أقوالها أمام النيابة وبمحضر الشرطة، أنها فوجئت بالفيديو المتداول حين أرسله لها أقاربها متهمةً الجارة بالتعدي جنسيا على ابنها.



وأكدت الأم أن ابنها يعاني منذ وقوع الحادث من متاعب نفسية حادة جراء ما تعرض له.



وتحدثت الأم مع جارتها المتهمة وواجهتها بالفيديو المتداول، الا ان الأخيرة لم تنكر ما حصل بل أكدت لها قائلة: "مفيش حاجة أنا عملت كده عشان أجيب مشاهدات".



إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارا بعرض الطفل المجني عليه على لجنة متخصص من "الأمومة والطفولة" للوقوف على حالته النفسية. (العربية)