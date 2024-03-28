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منوعات
بعضها مرتبط بالطعام وبصحة الجنين.. إليكم أبرز الخرافات والأساطير عن كسوف الشمس
Lebanon 24
28-03-2024
|
10:24
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حدث فلكي نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عامًا، حيث تشهد الكرة الأرضية كسوف كلي للشمس يوم الإثنين الموافق 8 نيسان 2024، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، ويعتبر أول كسوف شمس في 2024.
ومن الممكن رؤية كسوف الشمس بشكل كلي هذا العام "المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية – كندا"، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا، أمريكا الشمالية، شمال أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.
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وقد ارتبطت العديد من الخرافات والأساطير حول كسوف الشمس فما هي أشهرها؟
توجد أسطورة تشير إلى أن تعرض الأم الحامل للإشعاعات الضارة التي تنبعث أثناء الكسوف الكلي للشمس يتسبب في ضرر للطفل .
كما وتشير أساطير مرتبطة بكسوف الشمس إلى أن الإشعاع الناتج كسوف الشمس قد يتسبب في تسمم الطعام والمحاصيل .
ولا يتم تسجيل كسوف الشمس الكلي غالبًا في السجل التاريخي، ولكنه يفضل تسجيله عند تزامنه مع أحداث تاريخية أخرى، مثل الكوارث، لذلك ارتبط كسوف الشمس بأنه نذير شؤم.
كما يعتقد أن كسوف الشمس ينبىء بتغيير في حياة الشخص أو أصدقائه، وهذه خرافة وغير منطقية .
وتقول أساطير، أن كسوف الشمس هو إعادة تأكيد على أن هناك انتظامًا لساعة الكون، لذلك تعتبر من الخرافات الإعتقاد بأن هذا حدث استثنائي.
ومن الخرفات المرتبطة بكسوف الشمس هو الاعتقاد بأن حدوث الكسوف بعد شهرين من الاحتفال بعيد الميلاد هو علامة على التنبؤ بسوء حالة صحية.(اليوم السابع)
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