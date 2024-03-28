الحمل

ابتعد عن المغامرات والمشاريع الجديدة، تكون الوتيرة هادئة جداً ومخيبة للآمال، وربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيباً على إهمالك

الثور

الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك

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الجوزاء

تشعر برغبة في السفر أو في تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية خارجية يمكن أن تساعدك في إنشاء شركة كبيرة

السرطان

تعرف تحديات وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، ونظّم وقتك وابدأ بالأولويات ولا تبعثر طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف، بل عن التوافق والتلاقي

الأسد

يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل

العذراء

تبدو متقلباً ومتململاً، حاول أن تقرّب وجهات النظر بعيداً عن الصراعات، يفيدك التنويع وعدم التركيز على أمر واحد ولا تضع نفسك في مواقف محرجة

الميزان

مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول

العقرب

أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة

القوس

تعود الظروف لتصعب فتشعر بتنافر الأجواء والمشاعر، تفضّل الابتعاد عن الأجواء الصاخبة وتميل الى الكسل والاسترخاء

الجدي

تطرأ احداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك ومكانتك بسبب بعض الانفعالات

الدلو

ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعاً لتبدأ آخر، وتطلب المساندة من أحد الزملاء

الحوت

مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك، وهذا يمنحك مزيداً من الوقت لاتخاذ القرار الصائب بشأنها