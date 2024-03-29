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"بلغوا صحابي ميصوتوش".. 30 ثانية تشعل السوشيال ميديا وتنتهي بجثة "رحاب" (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:28
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انتشر فيديو قصير لفتاة تدعى رحاب وهي تعلن وصيتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة إثر تناولها مادة سامة في قرية البراجيل بالجيزة المصرية، وأثار ضجة كبيرة بين المستخدمين.


وقالت رحاب خلال الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل: "باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش.. وقولوا لإخواتي أن انتم كنتم أعز شئ في حياتي وفي وجودي ومماتي.. وبلغوا صحابي أنهم يقفوا على قبري وميصوتوش.. ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش.. متكسروش قلبها كفاية قلبها مكسور في بُعدي.. والعلم عند الله".
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ونقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير واف حول الواقعة.
 
 




في غضون ذلك، انهالت التعليقات الراثية للراحلة من أصدقائها ومعارفها، فيما كشفت وسائل إعلام محلية تفاصل الواقعة وسببها. حيث أفادت بأن رحاب أو "فتاة البراجيل" كما عرفت نسبة لمنطقتها، تلقت مطلع شهر مارس الجاري، خبر مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق، ما أدى إلى سجن الأول ودفن الثاني.


خطيب رحاب الراحل
 
إلا أن الوضع تأزم مع عبارات اللوم والعتاب ونظرات الجيران للفتاة رحاب على أنها وراء ما جرى، حتى دخلت في حالة اكتئاب أضحت أسيرتها.
وفشلت محاولات عائلتها للتخفيف عنها، حتى تناولت "فتاة البراجيل" قرصا لحفظ الغلال "حبة الغلة" لتصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وفشلت كل المحاولات لإنقاذها. (RT)
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