ظنّت أنها حامل... ولكن ما حصل معها كان مأساويا!

بعد أسابيع قليلة من اعتقادها الخاطئ بأنها حامل، توفيت أم شابة بسبب مرض السرطان ، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.



فقد عانت "فيونا غالاتشر" من آلام شديدة في المعدة، انتفاخ وقيء لمدة شهرين، وبعدما جاءت نتيجة اختبار الحمل سلبية في كانون الثاني، قامت المرأة الثلاثينية بزيارة قسم الطوارئ.

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وكشفت نتائج الاختبار بعد أيام أنها كانت تعاني من المرحلة الرابعة من سرطان الغدد، وكان الأطباء قد أعطوها في البداية فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة لتعيشها بعد التشخيص، ولكنها توفيت بعد 11 أسبوعًا فقط.



وبعد هذه التجربة المؤلمة، حثّت عائلة فيونا الأشخاص على إجراء فحوصات واختبارات دائمة للتأكد من سلامتهم وعدم تجاهل أي أعراض مثيرة للقلق. (lbci)





