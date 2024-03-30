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طوله 80 سنتمترا وبأسنان حادة.. اكتشاف مخلوق مرعب على أحد الشواطئ (صور)

Lebanon 24
30-03-2024 | 03:00
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أثناء قيامه بنزهة بعد العمل، اكتشف "ويل مايلز"، البالغ من العمر 26 عامًا، مخلوقًا غريبًا على شاطئ ديفون الإنكليزي.

وقال مايلز إن المخلوق كان ملحوظًا للغاية، حيث كان مستلقيًا على الجزء الأوسط من الشاطئ بالقرب من خط المد، وهو كبير الحجم كما أن أسنانه أشبه بأسنان مصاصي الدماء الحادة.
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واتضح أن المخلوق عبارة عن لامبري بحري، وهو معروف بامتصاصه دماء فريسته.
 
 
 


وبعدما كانت منتشرة على نطاق واسع على شواطئ بريطانيا أصبحت اللامبري نادرة الوجود، وذلك بسبب انخفاض جودة المياه والحواجز التي صنعها الإنسان في الأنهر التي تتكاثر فيها.

وقدّر مايلز أن طول المخلوق يبلغ حوالي 80 سم، أي أقل بفرق بسيط من طول طفل يبلغ من العمر عامين. (lbci)


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