طوله 80 سنتمترا وبأسنان حادة.. اكتشاف مخلوق مرعب على أحد الشواطئ (صور)

أثناء قيامه بنزهة بعد العمل، اكتشف "ويل مايلز"، البالغ من العمر 26 عامًا، مخلوقًا غريبًا على شاطئ ديفون الإنكليزي.



وقال مايلز إن المخلوق كان ملحوظًا للغاية، حيث كان مستلقيًا على الجزء الأوسط من الشاطئ بالقرب من خط المد، وهو كبير الحجم كما أن أسنانه أشبه بأسنان مصاصي الدماء الحادة.

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واتضح أن المخلوق عبارة عن لامبري بحري، وهو معروف بامتصاصه دماء فريسته.