Advertisement

منوعات

أبراج متملكة ومهيمنة في علاقاتها.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1180926-638473643309234867.jpg
Doc-P-1180926-638473643309234867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخاف بعض الأبراج من فقدان نصفها الآخر وبالتالي فإنها تحاول ممارسة السيطرة الكاملة والهيمنة على كل تصرفات شريكها حتى أصغرها، وهذا الأمر يصفه الناس بالتملك وسلب حرية شخص آخر.

اكتشفوا الأبراج الأكثر تملكاً في العلاقات من غيرها.
Advertisement

برج الثور
مولود الثور هو برج كريم يستمتع بمشاركة العديد من الأشياء، ولكن غالباً ما تقوده طبيعته إلى السيطرة على العلاقة وغالباً ما تجذب ثقته الشركاء الذين يقدرون طبيعته المهيمنة. إنه من الأبراج الأكثر تملكاً في العلاقات ويبحث بشكل دائم عن الاهتمام والمودة من الشخص الذي يحبه ويميل إلى تولي المسؤولية وتأكيد آرائه. من الضروري بالنسبة له أن يدرك رغبات شريكه وخلق مساحة للنمو المتبادل والتعاون.

برج الجوزاء
يجيد مولود الجوزاء إخفاء ميوله التملكية عن شريكه. هذا هو السبب الذي يجعل شريكه يتفاجأ غالباً عندما يخرج الجوزاء أخيراً عن إحباطه وغضبه. إن رؤية شريكه يُظهر المودة تجاه شخص آخر يمكن أن يكون مؤلماً للغاية بالنسبة له. وحتى إذا لم تنتبه لذلك، يجب أن تدرك أنه ليس غير مبالٍ؛ بل هو جيد جداً في إخفاء عواطفه.

برج السرطان
يمتلك مولود السرطان شعور قوي بالمسؤولية وغالباً ما يأخذ زمام المبادرة في جوانب مختلفة من حياته، بما في ذلك العلاقات. يتفوق في التخطيط والتنظيم ويسعى جاهداً من أجل الاستقرار والنجاح. يرى سلوك شريكه على أنه انعكاس لأفعاله. هذا البرج الحساس، الذي يعشق الحب، يعيش في خوف دائم من أنّ النصف الآخر سوف يخونه ويُعتبر من الأبراج الأكثر تملكاً في العلاقات. يحتاج إلى إعادة تقييم الطريقة التي يعبر بها عن حبه لشريكه وبذل جهد للاهتمام بما يشعر به.

برج العقرب
من المعروف أن مولود العقرب متملك ويشتهر بطبيعته الغامضة. لديه حضور قوي وتصميم ثابت. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، يمكن أن يكون مهيمناً بسبب إرادته القوية والحاجة إلى السيطرة. إن عيش قصة حب أو الحفاظ على صداقة معه ليس بالمهمة السهلة. إنها معركة مستمرة وأفضل طريقة للاستعداد ذهنياً له هي قبوله.

برج الحوت
مولود الحوت هو واحد من أكثر الأبراج تملكاً في العلاقات ويُعتقد أنه الأقل حظاً في الحب لأنه يسمح لتصوره المثالي والرومانسي عن الحب لتضليله. يمكن أن يكون مهيمناً بمشاعره للغاية بسبب افتقاره إلى الثقة. في بعض الأحيان، يجبره قلقه على إثارة غضب شريكه وخلق موقف مرهق مما قد ينهي علاقتهما. (الجميلة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:32 | 2024-03-30
05:00 | 2024-03-30
04:00 | 2024-03-30
03:20 | 2024-03-30
03:00 | 2024-03-30
02:29 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24