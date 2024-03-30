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منوعات
طفلة تقود شاحنة بيد واحدة وبالأخرى تشرب الماء.. فيديو يُشعل المواقع
Lebanon 24
30-03-2024
|
02:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا يُظهر فتاة صغيرة تقود شاحنة على الطريق السريع بجانب والدها، ما أثار غضباً وانتقادات حادة لسلوك الأب.
ويظهر المقطع، الذي تم تصويره في مدينة إزمير ، فتاة يتراوح عمرها بين 10 و 12 عامًا وهي تقود شاحنة على طريق سريع بيد واحد وتشرب الماء باليد الثانية وسط شارع ممتلئ بالسيارات، بينما يجلس والدها إلى جانبها، وفق ما نقله موقع "تركيا بالعربي"، يوم الجمعة.
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وأثار الفيديو غضبا واسعا في تركيا، حيث اعتبره الكثيرون تصرفا متهورا من قبل الأب يعرض حياة ابنته والآخرين للخطر.
لمشاهدة الفيديو
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فيما قررت مديرية الأمن في إزمير فتح تحقيق في الحادثة لتحديد هوية الأب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(العربية)
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