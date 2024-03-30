Advertisement

الحملتستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.الثوريتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك.الجوزاءتتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.السرطانكن أكثر انفتاحاً على الزملاء، وخصوصاً أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها.الأسدتحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما، قبل أن تقرر البقاء في البلد أو السفر.العذراءتتميز بجهوزية وبنشاط، وتستعيد بعضاً من حيويتك وتتوهج ثقتك بنفسك، الوقت مؤات لتلقي الأجوبة السديدة عن كل الأسئلة التي تطرحها.الميزانوعود بالجملة في شتى المجالات وهذا يخلق مزيدا من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك.العقربالظروف كلها مشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.القوسيوم هادئ وخال كلياً من الحظوظ، ما يثير الانفعالات والحساسيات والنزاعات والعدائية في المحيط، ويولد التشنج ويشير الى وضع مهني خاص جداً.الجديتتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.الدلوإحذر سوء تفاهم أو التباساً في أحاديثك، وكن واعياً لكل ما يقال حولك ودوّن الملاحظات، وتتاح لك فرص مهنية مميزة، ويحالفك الحظ وتحقق أرباحاً.الحوتتتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل. (السومرية)