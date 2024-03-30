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برجك اليوم

Lebanon 24
30-03-2024 | 00:00
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الحمل
تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.

الثور
يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك.
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الجوزاء
تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.

السرطان
كن أكثر انفتاحاً على الزملاء، وخصوصاً أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها.

الأسد
تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما، قبل أن تقرر البقاء في البلد أو السفر.

العذراء
تتميز بجهوزية وبنشاط، وتستعيد بعضاً من حيويتك وتتوهج ثقتك بنفسك، الوقت مؤات لتلقي الأجوبة السديدة عن كل الأسئلة التي تطرحها.

الميزان
وعود بالجملة في شتى المجالات وهذا يخلق مزيدا من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك.

العقرب
الظروف كلها مشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.

القوس
يوم هادئ وخال كلياً من الحظوظ، ما يثير الانفعالات والحساسيات والنزاعات والعدائية في المحيط، ويولد التشنج ويشير الى وضع مهني خاص جداً.

الجدي
تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.

الدلو
إحذر سوء تفاهم أو التباساً في أحاديثك، وكن واعياً لكل ما يقال حولك ودوّن الملاحظات، وتتاح لك فرص مهنية مميزة، ويحالفك الحظ وتحقق أرباحاً.

الحوت
تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل. (السومرية)

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