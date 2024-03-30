Advertisement

الحملفترة متعبة قليلا والامر ليومين فقط تراكم عمل ومسؤوليات خفف عصبية مربع صعب مع القمرالثورمن أكثر الأبراج حظا وعلى كل الأصعدة المالية والعملية وأتمنى ان تستفيد من هذه الفترةالجوزاءانتظر وليومين يصلك القمر واستعد للسفر او الانتقال الى منزل جديد او عمل احسن فترة جيدة والاسبوع القادم رائعالسرطانفترة تحتاج لمزيد من الإنتباه القمر في مقابلة مع برجك تنشغل بالشريك العاطفي لاتثير اي خلاف انتبه من العصبيةالأسدالأسرة والأهل والأولاد محور اهتمامك هذه الفترة وتنفق مال على أحد الوالدين من أجل استشفاء والأمر بسيطالعذراءمن أكثر الأبراج حظا وعلى كل الأصعدة المالية والعملية والعاطفية وفرصة عاطفية لك او لأحد أفراد الأسرةالميزانانتبه فترة متعبة قليلا مربع صعب مع برجك انتبه عند كتابة اي ورقة رسمية أو عقد عمل او شراكة ماليةالعقربمثلث جميل مع القمر ومساعدة مالية او معنوية تصلك من صديق او قريب تسعدكالقوسأنت أمام التزامات مالية ونفقات على الأسرة والأهل والأولاد انتبه لمصروفكالجديملك الأبراج وبجدارة وفترة رائعة حاول ان تستفيد منها المشتري في الثور يبشر بشراء شيء ثمينالدلوانتظر وليومين ويصلك القمر ومازال بلوتو يوفر لك الحظ الجميل والكواكب في الحمل تبشر بنجاح وتفوقالحوتمثلث جميل مع القمر وتفرح بولادة لطفل او طفلة او حمل في الأسرة فينوس يبشر بمال قادم إليك