الحمل
فترة متعبة قليلا والامر ليومين فقط تراكم عمل ومسؤوليات خفف عصبية مربع صعب مع القمر
الثور
من أكثر الأبراج حظا وعلى كل الأصعدة المالية والعملية وأتمنى ان تستفيد من هذه الفترة
الجوزاء
انتظر وليومين يصلك القمر واستعد للسفر او الانتقال الى منزل جديد او عمل احسن فترة جيدة والاسبوع القادم رائع
السرطان
فترة تحتاج لمزيد من الإنتباه القمر في مقابلة مع برجك تنشغل بالشريك العاطفي لاتثير اي خلاف انتبه من العصبية
الأسد
الأسرة والأهل والأولاد محور اهتمامك هذه الفترة وتنفق مال على أحد الوالدين من أجل استشفاء والأمر بسيط
العذراء
من أكثر الأبراج حظا وعلى كل الأصعدة المالية والعملية والعاطفية وفرصة عاطفية لك او لأحد أفراد الأسرة
الميزان
انتبه فترة متعبة قليلا مربع صعب مع برجك انتبه عند كتابة اي ورقة رسمية أو عقد عمل او شراكة مالية
العقرب
مثلث جميل مع القمر ومساعدة مالية او معنوية تصلك من صديق او قريب تسعدك
القوس
أنت أمام التزامات مالية ونفقات على الأسرة والأهل والأولاد انتبه لمصروفك
الجدي
ملك الأبراج وبجدارة وفترة رائعة حاول ان تستفيد منها المشتري في الثور يبشر بشراء شيء ثمين
الدلو
انتظر وليومين ويصلك القمر ومازال بلوتو يوفر لك الحظ الجميل والكواكب في الحمل تبشر بنجاح وتفوق
الحوت
مثلث جميل مع القمر وتفرح بولادة لطفل او طفلة او حمل في الأسرة فينوس يبشر بمال قادم إليك