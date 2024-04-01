قررت الذهاب للسباحة.. ولكن ما حدث مع ابنة الـ 19 عاما لم يكن متوقعاً

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في حادثة مؤسفة، توفيت الطالبة المتطوعة في مجال التمريض، ميلي آن جينتري، خلال رحلتها الإنسانية للعمل في غانا، بعدما شهدت حادث غرق أليم أثناء قيامها بالسباحة في منتصف الليل.ووفقًا للتحقيق، فقد كانت جينتري، البالغة من العمر 19 عامًا، تقوم بتدريب كطالبة متطوعة في مستشفى بغانا لمدة شهر فقط، عندما وقع الحادث المؤسف في 17 آذار من العام الفائت.ووفق موقع "ديلي ميل"، تقيم جينتري، من غرب يوركشاير ببريطانيا، مع صديقتها إيرين بيرنز، في منتجع بوسوا الشاطئي على الساحل الجنوبي الغربي لغانا.وفي تفاصيل الحادث، قررت الشابتان وصديقهما لويس مالينسون الذهاب للسباحة في البحر بعد منتصف الليل. أثناء السباحة، جرفتهم موجة قوية، وحاولت بيرنز إنقاذ جينتري لكنها للأسف فشلت، حيث فقدت الشابة حياتها غرقًا.وأشار مالينسون، المتطوع أيضًا، إلى أنهما حاولا البقاء على قيد الحياة في الماء لمدة تصل إلى 15 دقيقة، قبل أن يتم إنقاذ بيرنز واستخراج جثة جينتري بعد مرور أربع ساعات. (LBCI)