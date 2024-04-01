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"شقة معفنة مش هتتعوض".. إعلان في مصر يشعل التواصل

Lebanon 24
01-04-2024 | 07:59
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في إعلان فريد من نوعه عن بيع عقار في مصر، وصف صاحب الإعلان العقار بأنها "شقة معفنة مش هتتعوض تاني"، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور على موقع "فيسبوك" بكثافة، حيث حصد المنشور أكثر من 10 آلاف إعجاب "لايك"، وما يقرب من 4 آلاف تعليق.
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فقد شارك أحد الحسابات، خلال الأسبوع الماضي، إعلانا عن بيع شقة في إحدى المناطق القريبة من شارع صلاح سلام، إلا أن اللافت في الأمر طريقته في عرض الشقة للبيع، بعد أن بدأ منشوره بالعبارة "شقة معفنة مش هتتعوض تاني"، ليتفاعل معها رواد الموقع بتعليقات كوميدية ساخرة.

 
أعفن شقة في مصر
وذكر الإعلان العديد من مميزات الشقة والعديد من عيوبها كذلك، التي لاقت سخرية كبيرة في التعليقات، وتساؤلات عدة حول حقيقة المنشور ليتضح أن الإعلان حقيقي بعد رد صاحب المنشور، بعنوان الشقة ومساحتها وسعر البيع المعروض لها.


وجاءت بعض التعليقات الساخرة على المنشور كالتالي: "أعفن شقة في مصر"، "مفيش صورة أعفن من كده تبقى أوضح شوية"، "بكام يا منيل على عينك"، "انت صريح قوي يا أخي"، "مفيش حاجه أوحش من كدا شويه"، "ليه هو البوست مش هزار؟ هو طلع جد شقة بتتباع".
 
أثار المنشور فضول الزوار حول الشكل الداخلي للشقة وسعرها مقابل العيوب التي أعلن عنها كاتب المنشور. (العربية)
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