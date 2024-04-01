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الحمليدعوك هذا اليوم المعاكس الى اعادة النظر في بعض السلوك والتصرفات الماضية المتعلقة بعلاقاتك المهنية.الثورلا تتكل على الحظ لجني الارباح، بل قم بمساعيك بكل جدية، ووظف طاقاتك في لتحقق بعض الغايات وابذل جهداً للانتصار.الجوزاءلا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك، ثم تعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج أوضاعك.السرطانكفاءتك تثير إعجاب الجميع، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة والتسليم في الوقت المحدد.الأسدتبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، وهذا علامة فارقة لمصلحتك، وتفرح بنتائج إيجابية أو لتوقيع عقد وتبدو متفائلاً.العذراءالتعاطي مع بعض الأمور بجدية اكبر يكون أفضل الحلول التي يمكن ان تحقق من خلالها اهدافك.الميزانيدعوك هذا اليوم الى التروي وعدم حرق المراحل، اذ قد تواجه فشلاً او معاكسة قوية، وتشعر بالارتباك وتغمرك في لحظة معينة مشاعر غضب وثورة.العقربابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل، يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق المركز الذي تستحقه.القوسقد تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب.الجديعليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.الدلوتسبق الآخرين بأشواط وأشواط، وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين، والمصاعب التي عانيتها أخيراً تختفي كلياً ولا متاعب حالياً.الحوتالنقاشات غير المجدية لن تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور الطارئة التي تلوح في الأفق. (السومرية)