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منوعات

دعتها صديقتها لتناول الطعام معًا.. ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!

Lebanon 24
02-04-2024 | 02:00
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في حادثة غريبة، أثارت امرأة جدلاً واسعا بعدما كشفت أنه تمت دعوتها إلى منزل صديقتها لتناول العشاء، ولكنها لم تتوقع ألا يتم تقديم وجبة طعام لها.

وفي التفاصيل، أوضحت المرأة أن صديقتها توقعت منها إحضار طعامها معها ولذلك لم تقم بإعداد أي طبق لها، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
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وفي هذا السياق، أشارت المرأة إلى أنها دعت صديقتها قبل أيام قليلة وأعدت لها بعض الأطباق التقليدية، لذلك افترضت أن الأخيرة كانت تعاملها بالمثل.(lbci)

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