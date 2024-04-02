اكتشفا غرفة سرية داخل جدران منزلهما.. وهذا ما وجداه

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تمكن زوجان من اكتشاف غرفة سرية داخل منزلهما الذي عاشا فيه لسنوات، مما أثار اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي ودفعهم لطرح العديد من النظريات حول استخدام المستأجرين السابقين لهذه المساحة الخفية.ووثقت مستخدمة تيك توك "أورورا بلايزنجستار"، اللحظة التي قام فيها زوجها بفتح جزء من الجدار ليكشف عن باب معدني مفتوح يؤدي إلى غرفة صغيرة مخفية داخل جدران المنزل.وعبّرت بلايزنجستار في مقطع الفيديو الذي نشرته في وقت سابق عن دهشتها قائلة: "يا إلهي، لم نكن نعرف عن هذه الغرفة من قبل في منزلنا، وقد عشنا هنا لمدة أربع سنوات".وتم اكتشاف الغرفة السرية أثناء قيام الزوجين بإزالة السجاد في الطابق السفلي من المنزل، حيث اكتشفا "الباب المنزلق ذو الحوائط الجافة".وقد اقترح الزوجان عدة سيناريوهات حول كيفية استخدام أصحاب المنزل السابقين لهذه الغرفة، مثل استخدامها كمأوى من القنابل أو غرفة طوارئ أو خزنة للأسلحة.وتحتوي الغرفة السرية على مفتاح إضاءة ومصباح كهربائي، بالإضافة إلى عدة أسلاك معلقة على الحائط، ومصرف، وأربعة حصائر، وبقع "صدأ" على الأرض.وأثارت البقع المشكوك فيها على الأرض قلق بلايزنجستار التي اقترحت استدعاء الشرطة واستخدام كلب للتحقيق، معتبرة أنه ربما كان لدى الأشخاص السابقين خزنة أسلحة في تلك الغرفة.(lbci)