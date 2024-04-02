أجرت عملية شفط الدهون على الرغم من ضعفها.. ولكن قرارها لم يكن صائباً

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توفيت سيدة صينية تبلغ من العمر 43 عامًا، خلال إجراء عملية جراحية لإزالة الدهون، فيما اعتبرت حادثة الوفاة نتيجة لخطأ طبي مروع.السيدة، التي تدعى تشانغ وهي أم لثلاثة أطفال، كانت قد خضعت للعملية في إحدى العيادات الطبية بمقاطعة آنهوي في شرق الصين.وبحسب التقارير، فإن تشانغ كانت تزن حوالي 60 كيلوغرامًا وكانت تبحث عن الحصول على شكل جسدي أكثر نحافة، وقد قامت بإجراء العملية برغم تحفظ زوجها عليها، ومع ذلك، فإن الموظفين في العيادة قد أقنعوها بأن الجراحة ستكون آمنة وبسيطة.ومع بدء العملية، لم تتبع العيادة إجراءات السلامة الضرورية، حيث تم تجاهل إنذارات من معدات المراقبة لمدة طويلة.وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الطبية تجاهل الموظفين لإنذارات شاشة تخطيط القلب التي تنبهت إلى مشكلة في حالة تشانغ.وبالرغم من ذلك، فإن الجراحة استمرت دون اتخاذ أي إجراءات فورية لإنقاذ حياة المريضة، وفي النهاية، تم الاتصال بسيارة الإسعاف بعد فوات الأوان، حيث أكدت التقارير الطبية أن تشانغ توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة نتيجة لسكتة قلبية. (رؤيا)