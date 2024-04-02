بمشهد مثير: علق على جرف عال.. وهكذا تم إنقاذه(صور)

تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى رجل سقط على جرف بمنطقة "غولدن غيت الوطنية الترفيهية"، حيث استجاب مكتب عمدة مقاطعة سونوما الأمريكية بطائرة مروحية وتتبع الرجل باستخدام كاميرا تصوير حراري.

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وأظهرت الصور الرجل وهو كان متشبثًا بالجرف عندما وضع ضابط الطيران التكتيكي جهاز الإنقاذ عليه. وأظهرت الصور الرجل وهو كان متشبثًا بالجرف عندما وضع ضابط الطيران التكتيكي جهاز الإنقاذ عليه.