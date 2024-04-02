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بمشهد مثير: علق على جرف عال.. وهكذا تم إنقاذه(صور)

Lebanon 24
02-04-2024 | 10:16
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تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى رجل سقط على جرف بمنطقة "غولدن غيت الوطنية الترفيهية"، حيث استجاب مكتب عمدة مقاطعة سونوما الأمريكية بطائرة مروحية وتتبع الرجل باستخدام كاميرا تصوير حراري.
 
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وأظهرت الصور الرجل وهو كان متشبثًا بالجرف عندما وضع ضابط الطيران التكتيكي جهاز الإنقاذ عليه.
 

وبعد ذلك، تم نقل الرجل بنجاح إلى قمة الجرف، حيث حصل على تقييم طبي.
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