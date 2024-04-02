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الولد الأصغر والأضخم.. شاهدوا نجل ترامب الذي شغل الآلاف

Lebanon 24
02-04-2024 | 10:35
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أثار آخر ظهور لبارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الحالية ميلانيا تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، نظرا لطوله اللافت الذي يتجاوز مترين.
 
وظهر بارون، 18 عاما، برفقة والدته ميلانيا، بشكل نادر إلى جانب ترامب، أمام عدسات المصورين خلال عيد الفصح يوم الأحد، لتناول وجبة فطور وغداء في منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش فيولاية فلوريدا.
 
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تفاعل كبير مع آخر ظهور لنجل ترامب الأصغر

وغابت الأم وابنها بشكل ملحوظ عن حملة ترامب الانتخابية، لكنهما ظهرا مؤخرا في أفضل حالاتهما للاحتفال بالعيد.
 
وخطف بارون الأنظار بطوله الفارع، حيث تجاوز طول والده 1.90 متر، ووالدته عارضة الأزياء السابقة 1.80 متر، وقدرت وسائل إعلام أمريكية طوله بـ6.7 أقدام أي أكثر بقليل من 2 متر.
 

المصدر: روسيا اليوم
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