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منوعات
بسبب المرحاض.. طائرة أميركية تعود أدراجها
Lebanon 24
02-04-2024
|
10:44
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عادت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية أدراجها بعد أن أدى مرحاض مكسور إلى تدفق محتويات خزان النفايات إلى مقصورة الركاب.
وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن رحلة يونايتد رقم 59 أقلعت من فرانكفورت بعد ظهر يوم الجمعة وكان من المفترض أن تهبط في سان فرانسيسكو قبل أن تستدير بعد ساعتين من الرحلة، مبينة أن محتوى أحد المراحيض على الأقل فاض من الخزان.
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وبينما حاول طاقم الطائرة معرفة ما إذا كان من الممكن حل المشكلة في الطائرة من نوع بوينغ 777، حلقت الطائرة فوق بحر الشمال قبل أن تعود أخيرا إلى مطار فرانكفورت.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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