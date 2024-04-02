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مأساة كبيرة.. هذا ما حصل لطفل بعد وقوعه في النهر!

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:00
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توفي الطفل دانيال ألبي، البالغ من العمر 5 أعوام، بعدما غرق في نهر "التايمز" جنوب شرق لندن يوم الجمعة الفائت.

 وفي التفاصيل، خرج الطفل من منزله برفقة أخيه وتوّجه لاحقاً إلى نهر "التايمز" بالقرب من منزله حيث غرق. وبقيت جثته في النهر إلى حين انتشالها عند الساعة 6:23 مساءً.

 وقال أحد السكان المحليين الّذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن والد دانيال "محطماً للغاية" بعد وفاته، مضيفاً أنّ "دانيال كان يُحب الماء كثيراً".

 كما قامت الشرطة في لندن بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي للطفل قبل وصول المسعفين، لافتةً إلى أنّ "دانيال نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة حيث تم إعلان وفاته لاحقاً".

 ولفت مركز الشرطة في السياق نفسه إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى توّرط شخص ما في وفاة الطفل، مؤكداً على استمرار الضباط بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات اختفاء دانيال.

( lbc)
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