الحمل

تكون الأسابيع الثلاثة المقبلة متطلبة بحيث قد تجد نفسك مرهقاً، فحاول أن تستريح بعض الشيء وخصص بعض الوقت لاهتماماتك العائلية

الثور

تواجه بعض المستجدات الصعبة، فيسود الغضب ويعلو الصوت في بعض الأحيان، وتسوء العلاقات مع المسؤولين أو في العمل

Advertisement

الجوزاء

لا تتلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

السرطان

تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة، وقد تعيش انفعالات شخصية مهمة واحلاماً خاصة ووردية

الأسد

ثمة ما يشير الى أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشّرة بالخير، فطباعك متقلّبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة

الميزان

بعض المشاكل المستجدة تسبب لك التعب النفسي والمهني، فلا تكن بطلاً ولا ترتجل عملاً أو موقفاً يمكن أن تندم عليه لاحقاً

العقرب

تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، وتتزاي ضغوط العمل بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية

القوس

تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات

الجدي

إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد لإنجاح حركة اجتماعية، وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة

الدلو

تملك القدرة على استدراك الامور قبل تفاقمها، الحياة جميلة ولا داعي إلى التوقف عند المشاكل مطولاً، ولهذا السبب تعمل على طرد الهواجس وتبسيط الامور

الحوت

ابتعد عن إثارة النعرات والحساسيات، قد يدلك الحدس على حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية