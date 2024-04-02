22
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فيديو يفجر زوبعة.. أطعمت قطيع خنازير برية بيديها غير آبهة!
Lebanon 24
02-04-2024
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل في المغرب لسيدة مغربية وهي تطعم مجموعة من الخنازير البرية تجمعت أمام منزلها في مدينة الصويرة.
فقد ظهرت تلك السيدة وهي تطعم بيديها تلك الحيوانات وكأنها أليفة ربتها بنفسها، غير مبالية بإمكانية مهاجمتها.
Advertisement
كما راحت تنثر لهم الطعام على طول الطريق من دون أن تصاب بالذعر، بينما اقتربت الخنازير منها وأخذت تأكل ما رمته، قبل أن تنصرف في حال سبيلها.
وأثارت هذه المشاهد، انقساما في أوساط المغاربة بين من أشاد بتصرف السيدة متحدثا عن إمكانية تعايش الإنسان والخنازير البريّة، وبين من رأى أنها تشكل تهديدا جديا للسكان لأنها من أكثر الحيوانات عدوانية وشراسة.
كما حذر آخرون من إمكانية نشر الخنازير للأمراض.
تتجول بحرية
وتعليقا على ذلك، كتب الناشط محمد هيلان "تحية احترام وتقدير لهذه المرأة الحرة، التي تكلف نفسها إطعام عدد كبير من الخنازير البرية المتوافدة عليها كل يوم، والمتواجدة بالقرب من مسكنها، هذه المرأة التي تؤمن بأن هذه المخلوقات البريئة، لن تقوم بأذيتها أو إلحاق الضرر بأي كان، إن لم يبادر فعل الإنسان بأذيتها باعتبارها حيوانا كباقي الحيوانات التي خلقها الله تعالى بحكمة".
بدوره، قال ناشط آخر يدعى عزيز بنّور إن الخنزير "ليس كائنا عدوانيا أو مفترسا كما يعتقد البعض عكس ما يتم ترويجه فهناك علاقة مسالمة بينها وبين الإنسان"، لكنّه حذّر من مخاطرها خاصة عندما تقوم بتخريب مزارع الفلاحين، بحث عن غذاء".
أتى ذلك، فيما اجتاحت الخنازير البريّة مدينة الصويرة المغربية، خلال الأشهر الأخيرة، وأصبحت تتجول بكل حرية في شوارعها ومناطقها الحضرية، على الرغم من الجهود المبذولة من السلطات للحد من تواجدها، وسط مخاوف من تسبّبها في حوادث ومهاجمة السكان، ومطالب باتخاذ إجراءات صارمة.(العربية)
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري برفقة "حماتها".. وهكذا علّقت (صورة)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة "حماتها".. وهكذا علّقت (صورة)
04:25 | 2024-04-02
02/04/2024 04:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المُستشفى (صور)
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المُستشفى (صور)
03:26 | 2024-04-02
02/04/2024 03:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)
04:49 | 2024-04-02
02/04/2024 04:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
10:00 | 2024-04-02
02/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُحدّد أوّل أيّام عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
06:00 | 2024-04-02
02/04/2024 06:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:55 | 2024-04-03
هل تذكرون الطفل ريان المغربي؟ الحادثة تتكرر في بلد عربي
00:34 | 2024-04-03
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
23:00 | 2024-04-02
برجك اليوم
15:00 | 2024-04-02
مأساة كبيرة.. هذا ما حصل لطفل بعد وقوعه في النهر!
14:53 | 2024-04-02
ضحك مباشرة على الهواء.. مُقدّمة نشرة "الجديد" لزميلتها: "شو طالعة تعملي؟" شاهدوا ما جرى
13:25 | 2024-04-02
لحظات رعب.. فتاة قاصر متهمة بإطلاق النار على ابن عمها
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
03/04/2024 09:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
03/04/2024 09:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
03/04/2024 09:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24