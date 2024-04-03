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الحملتعيش يوماً مربكاً ومتشنجاً جداً، لا تراهن على الحظ كي لا تخيب توقعاتك، وواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك.الثورأجواء متناقضة من التشنج والغضب من جهة، والأحداث السعيدة من جهة أخرى، وتجد نفسك أمام خيارات جديدة أو قرارات تُتخذ، وتضطر إلى التكيف معها غصباً عنك.الجوزاءخلافات عابرة مع الزملاء على أولويات العمل، لكن الأمر لا يستحق الذكر، ومن الأفضل الابتعاد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً.السرطانتخلق من لا شيء شيئاً، وهذه صفة مميزة لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الآخرين.الأسدتتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين، وتكثر الصداقات وتشارك في اللقاءات والنشاطات ولا تبقى وحيداً.العذراءلا تحاول ان تستبق الامور، فهذا قد يدفعك لارتكاب بعض الاخطاء، ووضعك لا يسمح بذلك.الميزانتستعيد قدرتك على التحكم في مجرى الامور وتثبت للجميع أنك قادر على حماية موقعك الذي لا ولن يحتله شخص آخر.العقربيجب أن تكون حذراً لتتمكّن من التخلص من ضغط العمل بروية، وهذا يجنبك إلى حد كبير ارتكاب الخطأ.القوستصرفات متسرعة قد تسيء إلى صورتك الحقيقية لدى أرباب العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان.الجديعليك أن توصل افكارك بأفضل السبل المناسبة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر.الدلولن تعاني عداوات صعبة، ربما تتعرّض لبعض المحاولات من أصحاب الحسد، لكنك قادر على استمالة قلوب الأكثرية واهتمامها، فهنيئاً لك.الحوتتحصل على مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة من الجميع.