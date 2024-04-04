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القبض على سيدة شاركت بتعذيب طفلتها بطريقة مروعة!

Lebanon 24
04-04-2024 | 10:53
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ألقت الجهات الأمنية في المغرب القبض على سيدة بعد الاشتباه في تعذيبها لطفلتها بطريقة مروعة.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، فقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقا مع امرأة تبلغ من العمر 38 سنة، بعد الاشتباه في تورطها بتعريض طفلتها، البالغة من العمر سبع سنوات، للأذى المتعمد.
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وفي التفاصيل، تم ضبط المتهمة في شارع عام وهي تقوم بتعنيف ابنتها، ليتبين لاحقًا أن الطفلة تعاني من آثار حروق وكدمات في مختلف مناطق جسدها، ما أثار الشبهات حول الأم.

فيما تم إيقاف متهم آخر في القضية، وهو من معارف الأم المشتبه فيها، نظرًا لتورطه في التحرش بالضحية والمشاركة في تعنيفها.
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