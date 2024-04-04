في حادثة غريبة.. أم تدفن ابنتها الرضيعة حيّة

نجت طفلة حديثة الولادة بأعجوبة بعد أن قضت ست ساعات محاصرة تحت التربة بعد أن دفنتها والدتها وهي حية.

وفي التفاصيل، دفنت الأم، البالغة من العمر 23 عاماً، من أوغندا، طفلتها في حديقة بعد لحظات من ولادتها من دون مساعدة طبية.

وكان أفراد عائلة الأم قد اكتشفوا آثاراً مروعة من الدماء في الحديقة القريبة من منزل عائلتها، مما قادهم مباشرة إلى موقع الدفن.

وبعد إجراء مكالمة عاجلة لخدمات الطوارئ، هرع المسعفون إلى المنزل لإنقاذ الرضيعة المحاصرة ووجدوا أنها لا تزال ملتصقة بالمشيمة.

وبأعجوبة، ظهرت على الطفلة أيضًا علامات حركة أطرافها عند لمسها وكانت تأخذ أنفاسًا سطحية مثيرة للقلق.

وأظهرت صور مرعبة الطفلة مغطاة بجروح وكدمات عميقة، إثر الضغط الذي تعرضت له أثناء بقائا تحت الأرض طوال الليل.

وتم انتشال الطفلة المغطاة بالطين والدم من القبر الموقت بينما سارع المسعفون لإنقاذها.

وقاموا على الفور بتنظيف الطفلة وفصلها عن المشيمة عن طريق تثبيت وقطع ما تبقى من الحبل السري.

وتصاعد التوتر خلال انتظار أي علامات أخرى تشير الى أنها على قيد الحياة، وبعد مرور دقائق قليلة صرخت المولودة صرخة ضعيفة.

ووفقاً لتقرير الحالة، كانت الطفلة باردة عند اللمس وتحول جلدها إلى اللون الأزرق بعد دفنها طوال الليل.

وقام رجال الإنقاذ بلف الفتاة بالمناشف قبل نقلها إلى مستشفى محلي لإجراء مزيد من الفحوصات.

وعندما وصلت، كانت الطفلة تظهر المزيد من علامات الحياة وتطلق صرخة قوية، الأمر الذي أراح الأطباء كثيرًا.

وتم تنظيف المولودة الجديدة في الموقع لكن الأطباء سارعوا لتعقيم الجروح التي لا تزال عليها آثار الأوساخ في محاولة لإنقاذ الطفلة من الإصابة بأي التهابات.

وتم وضعها في حاضنة وتلقت الأكسجين عن طريق شوكات الأنف، بينما تعجب المسعفون من كيفية نجاة الفتاة الصغيرة من هذه المحنة.

وبعد ستة أيام فقط، خرجت المولودة الجديدة من المستشفى وعادت إلى التنفس بشكل طبيعي من دون إمدادات الأكسجين خلال 24 ساعة.

وتقوم جدتها الآن بتربية المولودة الجديدة، بعد أن احتجزت السلطات المحلية والدتها بتهمة محاولة قتل الأطفال.

( lbc)