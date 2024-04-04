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انفقت مبلغا خياليا على عمليات التجميل.. شابة تفاجىء متابعيها بقرارها!

Lebanon 24
04-04-2024 | 15:20
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كشفت إحدى المدمنات على الجراحات التجميلية والتي أنفقت 50 ألف دولار على الإجراءات، أنها تريد التخلي عن الحشو الذي أضافته للحصول على مظهر طبيعي أكثر.

 وفي التفاصيل، خضعت "سيرينا سميث" العشرينية للجراحة للمرة الأولى عندما كان عمرها 18 عامًا فقط عام 2016 وقامت بعملية جراحية بقيمة 7500 دولار.

 وبعد فترة قصيرة، أصبحت سميث مدمنة على إجراء العمليات وقررت الخضوع لعملية تجميل كاملة، وحصلت على عملية تجميل للأنف، شد المؤخرة البرازيلية، البوتوكس والحشو لشفتيها، خديها، ذقنها وجبهتها.

 وبعد ثماني سنوات من وقوعها في حب تغيير مظهرها، قررت سميث التخلص من مظهرها المستوحى من المغنية "مارلين مونرو" حتى تتمكن من التوقف عن الظهور مثل كائن فضائي.

 وفي هذا السياق، قامت سميث بالفعل بإذابة كمية كبيرة من الحشو في وجهها وغيرت شكل ذقنها في محاولة منها لتبدو أكثر طبيعية.

 وعلى الرغم من رغبتها في أن تبدو أكثر طبيعية مع دخولها حقبة جديدة من حياتها، كشفت سميث أنها لم تتخل تمامًا عن العمليات التجميلية.

( lbc)
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