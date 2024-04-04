الحمل

الثور

كن متروياً جداً هذا اليوم حتى لا تقع ضحية بعض الحوادث التافهة، تقلق على أثر خبر قد تتلقاه، لذا أنصح لك الهدوء وعدم الاحتجاج أو التمرّد

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الجوزاء

سعادة كبيرة في طريقها إليك، لكن يستحسن ألاّ تبالغ في ردة فعلك لئلا يفسر الأمر في غير مكانه

السرطان

قد تشعر بالارتباك، ويستثير غضبك أمر طارئ، حذار الضغوط، ولا تتمسك بتصويب بعض الكلام والتصرفات

الأسد

لا ترفض التعامل مع الآخرين، فهذا وقت الانفتاح على الحياة الاجتماعية، كما يجب التكيّف مع ظروف الأحبّاء والأصحاب والزملاء وتفهّم اوضاعهم بكل طيبة خاطر

العذراء

تعيش يوماً متقلباً ولا داعي إلى تلطيف الكلمة، فسوف يحمل بالتأكيد ضغوطاً صعبة تسبب لك التعب

الميزان

القمر الجديد في الحمل يتنافر مع ساتورن في الجدي، ما يولد جواً متشنجاً، مطلوب خلاله الحذر الشديد وعدم التسرع في السعي إلى بلوغ الأهداف

العقرب

القمر الجديد في برج الحمل يدعوك إلى التصرف بواقعية واستقامة، ولدرس الوقائع وتحليلها بمنطق بغية تجنب بعض الخلافات مع أشخاص من داخل نطاق عملك

القوس



الجدي القمر الجديد في برج الحمل يجعلك تقارن الأمس باليوم، أو يشير إلى إنهاءعلاقة أو إلى صد أحد الأشخاص ورفضك التجاوب معه أو المصالحة الدلو القمر الجديد في برج الحمل يجعلك تنجح في مفاوضات أو مباحثات أو لقاءات عامة تعبر خلالها عن نفسك بأسلوب رائع الحوت القمر الجديد في برج الحمل يدعوك إلى التروي والانضباط وعدم المجازفة، وحاذر من أجواء مخادعة أو من ظرف دقيق تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو ترويج او بيع، كن جاهزاً لبعض العروض والتطورات. قد تقوم بسفر، لا تتنازل عن حقك

تكون جريئاً في تحديد خياراتك وتدير شؤونك المهنية بثقة ونجاح، وتحصل على ارباح او تتوصل الى عقد اتفاق، لكنك قد تصطم بزملاء مزيفين