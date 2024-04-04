بالفيديو: آلاف الكورييين الجنوبيين يودعون الباندا المحبوبة "فو باو"

ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن ما يقرب من 6000 شخص في كوريا الجنوبية حضروا حفل توديع الباندا المحبوبة "فو باو" قبل عودتها للصين رغم الجو الممطر.

وحضر الآلاف في كوريا الجنوبية حفل وداع الباندا فو باو، وهي أول باندا عملاقة تولد في بلادهم.





وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن "حفل وداع الباندا فو باو، لدى مغادرتها حديقة الحيوان التي ولدت فيها عام 2020 لتتوجه إلى الصين، شهد بكاء حشد كبير من محبيها الذين تحدوا هطول أمطار غزيرة لتوديعها".