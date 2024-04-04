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بالفيديو: آلاف الكورييين الجنوبيين يودعون الباندا المحبوبة "فو باو"

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:53
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ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن ما يقرب من 6000 شخص في كوريا الجنوبية حضروا حفل توديع الباندا المحبوبة "فو باو" قبل عودتها للصين رغم الجو الممطر.
وحضر الآلاف في كوريا الجنوبية حفل وداع الباندا فو باو، وهي أول باندا عملاقة تولد في بلادهم.


وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن "حفل وداع الباندا فو باو، لدى مغادرتها حديقة الحيوان التي ولدت فيها عام 2020 لتتوجه إلى الصين، شهد بكاء حشد كبير من محبيها الذين تحدوا هطول أمطار غزيرة لتوديعها".
 
 
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وجاء حوالي ستة آلاف شخص إلى متنزه إيفرلاند الترفيهي في يونغين لرؤية فو باو للمرة الأخيرة. ومع ذلك، كانوا غير راضين عن التدابير الأمنية غير الكافية في هذا الحدث، حيث شعروا بالغضب لأن الصحفيين لم يرتدوا أقنعة واقية قبل مقابلة الباندا واستخدموا الفلاش أثناء التصوير.


وتتوجه الباندا الكورية الجنوبية إلى الصين، بموجب اتفاقية دولية، كما طالب الكوريون السلطات الصينية برعاية حيوانهم بشكل خاص. (RT)
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