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كمشاهد الأفلام.. لصوص يسرقون 30 مليون دولار نقداً من شركة بأميركا

Lebanon 24
05-04-2024 | 01:10
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في مشهد يشبه أفلام الإثارة، تمكن لصوص من الفرار من شركة في لوس أنجلوس بعد سرقة 30 مليون دولار نقداً، عن طريق اقتحام المبنى في عيد الفصح وكسر الخزينة.


يسعى المحققون الآن إلى كشف عملية سرقة الأموال الجريئة التي تعد واحدة من أكبر عمليات السرقة المسجلة في لوس أنجلوس.
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وصرحت إيلين موراليس، قائدة شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" التي نشرت خبر الجريمة، أن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى وكذلك الخزينة، ولم يكتشف موظفو الشركة السرقة الهائلة حتى العودة الى العمل يوم الاثنين.
وأعلنت شرطة لوس أنجلوس يوم الخميس أن الواقعة قيد التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي. (العربية)
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