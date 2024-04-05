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منوعات
سيدة مصرية تخدش الحياء العام بمقاطع الفيديو التي تبثها.. هذا ما جرى معها
Lebanon 24
05-04-2024
|
03:38
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس، أنه تم ضبط إحدى السيدات بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء على أحد التطبيقات، بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.
وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات، بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب".
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وأضافت الوزارة في منشورها أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمحافظة الإسكندرية".
وأردفت وزارة الداخلية المصرية أنه "عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية". (سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
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