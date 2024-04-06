بأقل من 3 آلاف دولار.. حصلا على "زفاف الأحلام" إليكم التفاصيل (صور)





فقد تزوجت "كارين" من "كالفن أباركانا"، في لاس فيغاس مع العائلة والأصدقاء المقربين فقط بعدما قررا أنهما يريدان أن يكون يومهما "مفعمًا بالحب أكثر من المال".

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ومع ذلك، قد تصل تكلفة أي حفل زفاف في فيغاس إلى 30 ألف دولار، إلا أن الثنائي أنفق حوالي 3 آلاف دولار فقط، وعلى الرغم من التوفير الملحوظ، إلا أنهما تمكنا من تنظيم حفل ساحر. استطاعت عروس بمساعدة عريسها من إقامة حفل زفاف فاخر في لاس فيغاس الأميركية بأقل من 3 آلاف دولار، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.فقد تزوجت "كارين" من "كالفن أباركانا"، في لاس فيغاس مع العائلة والأصدقاء المقربين فقط بعدما قررا أنهما يريدان أن يكون يومهما "مفعمًا بالحب أكثر من المال".ومع ذلك، قد تصل تكلفة أي حفل زفاف في فيغاس إلى 30 ألف دولار، إلا أن الثنائي أنفق حوالي 3 آلاف دولار فقط، وعلى الرغم من التوفير الملحوظ، إلا أنهما تمكنا من تنظيم حفل ساحر.

وفي هذا السياق، تضمنت ميزانية الزوجين 60 دولار للوقود، رخصة زواج بقيمة مئة دولار، 600 دولار للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع، فستانًا بقيمة 90 دولار، حوالي 200 دولار لتأجير ملابس السهرة، 300 دولار للشعر ومساحيق التجميل و600 دولار لاستئجار المكان.



وشمل استئجار المكان رحلة داخل ليموزين لستة أشخاص من وإلى الفندق الذي يقيمون فيه والزهور.



ودفع الزوجان أخيرا 700 دولار مقابل العشاء والمشروبات لـ 6 أشخاص و200 دولار لقالب الزفاف.



وتمكن كل من كارين وكالفن من الحفاظ على تكاليف زفافهما المنخفضة من خلال دعوة أربعة أشخاص فقط إلى الحفل. (lbci)



