الحمل
تستعيد انفاسك وتسيطر على الامور وتتفهم ما يجري بلا توتر، لم تعد ذلك المتعب المرهق الذي ينزوي وينقبض، بل تشعر بحب الحركة والتعاطي الإيجابي مع الجميع.
الثور
إياك أن ترفض التجاوب مع الآخرين، وقد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية أو إلى تغيير مجال عملك أو الاهتمام بمسؤوليات جديدة.
الجوزاء
لا تغامر بمواجهاتك السلبية وغير المجدية، فهي تضر بك أكثر مما تنفعك ويمكن أن تسبب لك بعض المصاعب وتفقدك الحيوية والنشاط.
السرطان
مهما تكن الأوضاع صعبة، لا تدع العصبية الزائدة تهيمن عليك لئلا تدفع الثمن.
الأسد
تتلقى دعوة الى غداء عمل، يعقبها مشروع كبير لكن التنفيذ يحتاج الى بعض الوقت فلا تتسرع.
العذراء
الحسم مطلوب اليوم قبل الغد، والعشوائية قد تدفعك نحو مزيد من التعقيدات.
الميزان
تدعمك الظروف بشكل متواصل وايجابي يسهل تعاملك مع الزملاء ويحمسك على المشاركة في النشاطات والمؤتمرات طارحاً أفكاراً جديدة مثيرة للاهتمام.
العقرب
ثمة من يترقبون أدنى هفوة منك لمحاسبتك وتعميم صورة سلبية عنك، لا تتراجع أمام أول فشل، مهما واجهت من عراقيل.
القوس
استفد من علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي بين الزملاء، لكن إياك واستغلال الآخرين.
الجدي
يطرح عليك زميل قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كامل التفاصيل.
الدلو
إذا كنت تبحث عن دور مهمّ لتضطلع به فهذا هو اليوم المناسب لتكرار المحاولة وللحصول عليه.
الحوت
ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين. (السومرية)