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الحملتستعيد انفاسك وتسيطر على الامور وتتفهم ما يجري بلا توتر، لم تعد ذلك المتعب المرهق الذي ينزوي وينقبض، بل تشعر بحب الحركة والتعاطي الإيجابي مع الجميع.الثورإياك أن ترفض التجاوب مع الآخرين، وقد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية أو إلى تغيير مجال عملك أو الاهتمام بمسؤوليات جديدة.الجوزاءلا تغامر بمواجهاتك السلبية وغير المجدية، فهي تضر بك أكثر مما تنفعك ويمكن أن تسبب لك بعض المصاعب وتفقدك الحيوية والنشاط.السرطانمهما تكن الأوضاع صعبة، لا تدع العصبية الزائدة تهيمن عليك لئلا تدفع الثمن.الأسدتتلقى دعوة الى غداء عمل، يعقبها مشروع كبير لكن التنفيذ يحتاج الى بعض الوقت فلا تتسرع.العذراءالحسم مطلوب اليوم قبل الغد، والعشوائية قد تدفعك نحو مزيد من التعقيدات.الميزانتدعمك الظروف بشكل متواصل وايجابي يسهل تعاملك مع الزملاء ويحمسك على المشاركة في النشاطات والمؤتمرات طارحاً أفكاراً جديدة مثيرة للاهتمام.العقربثمة من يترقبون أدنى هفوة منك لمحاسبتك وتعميم صورة سلبية عنك، لا تتراجع أمام أول فشل، مهما واجهت من عراقيل.القوساستفد من علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي بين الزملاء، لكن إياك واستغلال الآخرين.الجدييطرح عليك زميل قديم بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كامل التفاصيل.الدلوإذا كنت تبحث عن دور مهمّ لتضطلع به فهذا هو اليوم المناسب لتكرار المحاولة وللحصول عليه.الحوتممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين. (السومرية)