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منوعات
شعر بـ"صداع مفاجئ".. ثم انقلبت حياته رأساً على عقب بسبب هذا المرض!
Lebanon 24
06-04-2024
|
12:57
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انقلبت حياة مارك داوني، الذي يعيش في مدينة بولتن الإنكليزية، رأسا على عقب، بعدما شعر بـ"صداع مفاجئ" في الرأس، أثناء قيادة سيارته متوجها هو وعائلته لقضاء عطلة في ويلز في أيلول 2023.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن مارك البالغ من العمر 45 عاما، تناول مسكنات الألم، لكنها لم تنفع في شيء، ليقرر حينها زيارة الطبيب، بعدما اشتد عليه الألم.
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وبعد إجراء فحص بالرنين المغناطيسي وفحوصات أخرى، اكتشف الأب لثلاثة أطفال أنه مصاب بسرطان في الدماغ في مرحلته الرابعة، يعرف باسم "الورم الأرومي الدبقي".
وذكرت "ديلي ميل" أن المفجع هو أن هذا النوع من السرطان يكون سريع النمو، ويعيش صاحبه بين 12 إلى 18 شهرا فقط بعد التشخيص.
ويشعر داوني وشريكته سامانثا سكوت (39 عاما) بأنهما "قويان للغاية ولن يستسلمان". ويقومان حاليا بجمع الأموال لتمويل العلاج.
ويتم تشخيص إصابة حوالي 2500 بريطاني و12000 أميركي بالورم الأرومي الدبقي كل عام.
6 علامات تحذيرية للمرض:
مشاكل في الذاكرة
مشاكل في البصر
النوبات
صعوبات في التواصل
التعب
تغير في الشخصية. (سكاي نيوز)
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