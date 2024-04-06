الحمل
مهنياً: تتأثر ببعض الأخبار المربكة وتتعثر الخطوات، لكن لا شيء في الأفق يهدد بكارثة، الا انك متعب ومحبط، وتميل الى تضخيم الأحداث
عاطفياً: هل تعتقد أنّ علاقتك متينة جداً؟ هل أنت واثق أنّ الحبيب سيبقى على ثقته العمياء بك بعد تصرّفات الهائجة؟ فكّر مليّاً قبل أي تهوّر
صحياً: حاذر أمراض القلب والحوادث والالتهابات فقد تكون العوارض مفاجئة، كن متنبهاً إلى أقصى الحدود
الثور
مهنياً: يوم متأرجح ودقيق ويحتاج إلى الرويّة وعدم التسرع بأي أمر، كما إلى الاتكال على بعض الأحداث الجيدة لكي توسِّع دائرة عملياتك
عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاحتكاكات الشخصية والمناروات أو المواجهات العائلية ومحاولة إظهار القوة والمبارزة بينك وبين الحبيب أو الزوج
صحياً: . قد تظهر بعض المسائل التي تتعلق بأطفالك أو أحبائك والتي تستدعي اهتمامك ورعايتك فكن متنبها للأمر
الجوزاء
مهنياً: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر وعدم مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال، لكن سرعان ما يتبدل الوضع لمصلحتك لاحقاً
عاطفياً: تلاحظ ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فحاول أن تستفيد من ذلك لتعيشا أجواء رومانسية ولقاءات حارة
صحياً: الحيوية الظاهرة مردها مواظبتك على التمارين الرياضية بدون انقطاع، وهذا يجعلك تنظر إلى الحياة من منظار إيجابي وترتاح نفسياً وصحياً
السرطان
مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى
عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك وحاول أن تحلها في أقرب وقت ممكن
صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي لمخاوفك
الأسد
مهنياً: تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتجري مقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم وأخرى واجهتك في السابق
عاطفياً: تزول الخلافلات العاطفية نهائياً، وبغية عدم تكرارها تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح فلا تلتئم بسهولة
صحيا:ً عليك باتخاذ الامور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك
العذراء
مهنياً: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، جريء في الكلام إلى درجة ان أصحاب الأحاسيس المرهفة حولك يبتعدون عنك
عاطفياً: لا تندفع نحو الشريك بدون ضوابط، فهذا سيخلق عنده بعض النفور منك وتجنبك باستمرار
صحياً: العصبية الزائدة تضرك كثيراً، فتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة
الميزان
مهنياً: تقوم بتنقلات ضرورية للعمل أو حتى بأسفار، كما يخطر ببالك الذهاب بعيداً في رحلة استجمامية ربما
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم الأخبار الحلوة واللقاءات والأجواء المغرية، وتبدو متفائلاً وفرحاً أو متحمّساً لمشروع يداعب فكرك
صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، احتمال الإصابة بانتفاخ الرئتين والخراج، طفح جلدي في اليدين والذراعين
العقرب
مهنياً: قد تتورط في سر او مسألة غامضة. تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، حذار مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال
عاطفياً: ضغوط العمل تولد بعض الفتور في العلاقة بالشريك، والسبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك العملية
صحياً: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج
القوس
مهنياً: تسمع أخباراً تحزنك كثيراً بعض الوقت، والعلاقات عدائية نوعاً ما بينك وبين الزملاء في المهنة
عاطفياً: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية
صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك
الجدي
مهنياً: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ اعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية تؤثر الأجواء بينك وبين الزملاء
عاطفياً: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيراً الروابط الموجودة أصلاً وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت
صحياً: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور
الدلو
مهنياً: لا تخجل من المثابرة او الإلحاح بطريقة لطيفة، فالوقتُ مناسب جداً لتعزّز نجاحاتك ولتظهر كفاءاتك، كن ذكيّا واختر الوقت الجيد للتحرّك
عاطفياً: تبحث عن شريك مثقّف يمكنه إثراؤك بالمعلومات والمستوى الذي يتمتّع به، من المحتمل جداً أن تُتاح لك فرص التعرف إليه في رحلة تثقيفية أو سفر
صحياً: إذا كنت تفرط في التدخين فلا تستغرب سعالك المستمر والآثار المترتبة على هذه العادة السيئة بالنسبة إلى الرئتين
الحوت
مهنياً: تعيش تراجعاً معنوياً أو إحباطاً وتتعرّض إحدى العلاقات الشخصية للامتحان أو التجربة، فتحسم أمرك إيجاباً أو سلباً
عاطفياً: فرحة كبيرة وانسجام أكبر غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك
صحياً: تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك ونشاطك وسلامة تفكيرك
( السومرية)