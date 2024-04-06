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برجك اليوم

Lebanon 24
06-04-2024 | 23:40
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الحمل  

مهنياً: تتأثر ببعض الأخبار المربكة وتتعثر الخطوات، لكن لا شيء في الأفق يهدد بكارثة، الا انك متعب ومحبط، وتميل الى تضخيم الأحداث

 عاطفياً: هل تعتقد أنّ علاقتك متينة جداً؟ هل أنت واثق أنّ الحبيب سيبقى على ثقته العمياء بك بعد تصرّفات الهائجة؟ فكّر مليّاً قبل أي تهوّر

 صحياً: حاذر أمراض القلب والحوادث والالتهابات فقد تكون العوارض مفاجئة، كن متنبهاً إلى أقصى الحدود

 
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الثور  

مهنياً: يوم متأرجح ودقيق ويحتاج إلى الرويّة وعدم التسرع بأي أمر، كما إلى الاتكال على بعض الأحداث الجيدة لكي توسِّع دائرة عملياتك

 عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاحتكاكات الشخصية والمناروات أو المواجهات العائلية ومحاولة إظهار القوة والمبارزة بينك وبين الحبيب أو الزوج

 صحياً: . قد تظهر بعض المسائل التي تتعلق بأطفالك أو أحبائك والتي تستدعي اهتمامك ورعايتك فكن متنبها للأمر

 

الجوزاء  

مهنياً: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر وعدم مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال، لكن سرعان ما يتبدل الوضع لمصلحتك لاحقاً

 عاطفياً: تلاحظ ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فحاول أن تستفيد من ذلك لتعيشا أجواء رومانسية ولقاءات حارة

 صحياً: الحيوية الظاهرة مردها مواظبتك على التمارين الرياضية بدون انقطاع، وهذا يجعلك تنظر إلى الحياة من منظار إيجابي وترتاح نفسياً وصحياً

 

السرطان  

مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى

 عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك وحاول أن تحلها في أقرب وقت ممكن

 صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي لمخاوفك

  

الأسد  

مهنياً: تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتجري مقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم وأخرى واجهتك في السابق

 عاطفياً: تزول الخلافلات العاطفية نهائياً، وبغية عدم تكرارها تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح فلا تلتئم بسهولة

 صحيا:ً عليك باتخاذ الامور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك

 

العذراء  

مهنياً: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، جريء في الكلام إلى درجة ان أصحاب الأحاسيس المرهفة حولك يبتعدون عنك

 عاطفياً: لا تندفع نحو الشريك بدون ضوابط، فهذا سيخلق عنده بعض النفور منك وتجنبك باستمرار

 صحياً: العصبية الزائدة تضرك كثيراً، فتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة

 

الميزان

مهنياً: تقوم بتنقلات ضرورية للعمل أو حتى بأسفار، كما يخطر ببالك الذهاب بعيداً في رحلة استجمامية ربما

 عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم الأخبار الحلوة واللقاءات والأجواء المغرية، وتبدو متفائلاً وفرحاً أو متحمّساً لمشروع يداعب فكرك

 صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، احتمال الإصابة بانتفاخ الرئتين والخراج، طفح جلدي في اليدين والذراعين

 

العقرب  

مهنياً: قد تتورط في سر او مسألة غامضة. تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، حذار مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال

 عاطفياً: ضغوط العمل تولد بعض الفتور في العلاقة بالشريك، والسبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك العملية

 صحياً: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج

 

القوس  

مهنياً: تسمع أخباراً تحزنك كثيراً بعض الوقت، والعلاقات عدائية نوعاً ما بينك وبين الزملاء في المهنة

 عاطفياً: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية

 صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك

   

الجدي  

مهنياً: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ اعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية تؤثر الأجواء بينك وبين الزملاء

 عاطفياً: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيراً الروابط الموجودة أصلاً وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت

 صحياً: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور

 

الدلو  

مهنياً: لا تخجل من المثابرة او الإلحاح بطريقة لطيفة، فالوقتُ مناسب جداً لتعزّز نجاحاتك ولتظهر كفاءاتك، كن ذكيّا واختر الوقت الجيد للتحرّك

 عاطفياً: تبحث عن شريك مثقّف يمكنه إثراؤك بالمعلومات والمستوى الذي يتمتّع به، من المحتمل جداً أن تُتاح لك فرص التعرف إليه في رحلة تثقيفية أو سفر

 صحياً: إذا كنت تفرط في التدخين فلا تستغرب سعالك المستمر والآثار المترتبة على هذه العادة السيئة بالنسبة إلى الرئتين

 

الحوت  

مهنياً: تعيش تراجعاً معنوياً أو إحباطاً وتتعرّض إحدى العلاقات الشخصية للامتحان أو التجربة، فتحسم أمرك إيجاباً أو سلباً

 عاطفياً: فرحة كبيرة وانسجام أكبر غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك

 صحياً: تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك ونشاطك وسلامة تفكيرك

( السومرية)
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