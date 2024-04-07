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في إندونيسيا.. رصد صغير وحيد قرن جاوي نادر معرّض للانقراض

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:10
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رُصد في متنزّه وطني في إندونيسيا صغير وحيد قرن جاوي يُشكّل عيّنة نادرة من هذه الحيوانات، مما يعزز الأمل بإمكان حفظ هذا النوع الذي يُعدّ من أكثر أنواع الثدييات عرضة للانقراض في العالم.

والحيوان، الذي رُصِد هو صغير وحيد قرن يُقدَّر عمره بما بين ثلاثة وخمسة أشهر، لكنّ جنسه لا يزال مجهولا. وشوهد الشهر الفائت في لقطات لإحدى الكاميرات المخبأة البالغ عددها 126 في متنزه أوجونغ كولون الوطني في جزيرة جاوة غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
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وقال المسؤول في وزارة البيئة الإندونيسية ساتياوان بودياتموكو في بيان، نُشر السبت: "الحمد لله، هذه أخبار جيدة تثبت أن حيوانات وحيد القرن الجاوي، الموجودة فقط في أوجونغ كولون، يمكنها التكاثر بشكل صحيح".

وكان صغير وحيد القرن يسير مع أمه في المحمية التي تبلغ مساحتها 120 ألف هكتار من الغابات المطيرة والممرات المائية والواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من جاوة، وهو الموطن الطبيعي الأخير لهذا النوع المستوطن من حيوانات وحيد القرن والمهدد بشدة بالانقراض وفقاً لليونسكو.(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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