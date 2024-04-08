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تُجريان حقن غير قانونية في المؤخرة.. وهذا ما حلّ بهما

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:00
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بعدما اعتقلا في عملية سرية في ولاية "تكساس" الأميركية الأسبوع الماضي، تُواجه كونسويلو دال بو وابنتها إيزابيلا اتهامات باجراء حقن في المؤخرة بشكل غير قانوني.
 
وكشفت مجلة "بيبول" الأميركيّة أنه تم القبض على السيدتين كجزء من عملية سرية أجرتها إدارة شرطة هيوستن وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.
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كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز 26" أنّ كونسويلو تواجه أيضاً تهمة إضافية تتعلق بمحاولة إعطاء جرعة من "الزاناكس" أو Xanax لضابط في الشرطة مقابل ستة آلاف دولاراً أميركياً.
 
بدورها، قالت مساعدة المدعي العام لمقاطعة هاريس في قضايا الاحتيال شيلا هانسيل إنه "لا يوجد حاليًا أي مادة هلامية أو سائلة أو أي مادة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لإجراء حُقن في الأرداف".
 
وقالت كونسويلو الّتي أطلق سراحها وسراح ابنتها بموجب كفالة، أنها أرادت أن تصبح طبيبة وذهبت إلى كلية الطب في المكسيك لمدة ثلاث سنوات لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات، مضيفةً أن ابنتها إيزابيلا هي مساعدتها الشخصية.(lbci)

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