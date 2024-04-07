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الحملمن الناحية الصحية أكثر من تناول السلطات في رمضان، أما من الناحية المهنية عليك يا عزيزي استغلال جميع الفرص التي تتوفر لك في هذه الفترة، أنت أمام منعطف جديد في حياتك ركز، هذا المنعطف سوف يؤثر بشكل إيجابي على مستقبلك، وسوف تتحسن الامور للافضل، يوجد زيارات اجتماعية كثيرة في الفترة المقبلة.الثورمن الناحية الصحية يجب أن تعمل فحوصات دورية يا عزيزي حاول أن تطمئن على صحتك جيداً ولا تهملها وأكثر من تناول الخضار والفواكة، أما من الناحية المهنية يا عزيزي أنت ملتزم بساعات الدوام في رمضان والمدير يشعر بالسعادة من التزامك، أما عاطفياً أنت على خلاف مع الشريك حاول حل المشاكل بهدوء.الجوزاءمن الناحية الصحية حاول في شهر رمضان المبارك أن تخفف من الكافيين حتى تستطيع النوم، أما من الناحية المهنية هناك مشاكل مع زملاء العمل حاول تجنبهم وفقط التزم بعملك ولا تلتفت لأي أحد، أما من الناحية العاطفية حاول أن يكون تعاملك لطيف مع شريك حياتك.السرطانمن الناحية الصحية أمورك جيدة لا تقلق لكن أنت لا تشرب الماء باستمرار، أما من الناحية المهنية تعاني من مشكلة من زميل لك ومن مشاكل في المال، أما من الناحية العاطفية حاول تجنب الشريك وقت الصيام.الأسدأنت تشعر بدوخة في رمضان حاول أن لا تتوتر من الوضع وغذا كنت صائم حاول أن تبقى بالمنزل ولا تتعرض للتعب حتى يأتي وقت الإفطار، أما من الناحية المهنية أنت ومديرك في العمل علاقتكما جيدة، أما من الناحية العاطفية حاول أن تكون لطيف أكثر مع شريك حياتك ولا تكون سيء معه في التعامل.العذراءمن الناحية الصحية أمورك الصحية ليست على ما يرام حاول لذلك حاول أن تهتم بغذائك الصحي أكثر ولا تنسى أخذ الفيتامينات على وقتها لكن أكثر من شرب الماء في رمضان، أما من الناحية المهنية أنت منذ شهرين تبحث عن عمل لا تتوتر ستجده قريباً كن متفائل، أما من الناحية العاطفية يوجد مشاكل مع أهل شريك حياتك حاول أن تتجاهلها ولا تجعلها تأثر على علاقتك مع الشريك.الميزانمن الناحية الصحية أنت تعاني من نقص الحديد وفيتامين د، أما من الناحية المهنية أمورك جيدة مع زملاء العمل ومع مديرك أيضاً لكن حاول أن تلتزم بأوقات الدوام ولا تتأخر، أما من الناحية العاطفية حاول أن لا تتجاهل شريك حياتك في شهر رمضان.العقربمن الناحية الصحية حاول أن تهتم بصحتك في شهر رمضان وابتعد عن الأطعمة الجاهزة، أما من الناحية المهنية يوجد خلاف بينك وبين مديرك في العمل وسوف يزداد الخلاف حاول أن تحله بهدوء، أما من الناحية العاطفية أنت تشعر بالوحدة والحزن بالرغم من وجود شريك حياة.القوسمن الناحية الصحية أنت تعاني من نزول الوزن بسرعة في شهر رمضان وتشعر بالتوتر من ذلك حاول أن تعوض الطعام بعد الإفطار ووقت السحور، أما من الناحية المهنية أن دائماً عصبي ومتوتر وأسلوبك ليس لطيف مع الزملاء حاول أن تغير من نفسك، أما من الناحية العاطفية أمورك جيدة مع شريك حياتك لكن حاول أن لا تهمله.الجديمن الناحية الصحية أنت تشعر بالصداع الشديد من الصيام وبسبب قلة الكافيين حاول أن تستيقظ على السحور واشرب القهوة، أما من الناحية المهنية يا عزيزي أنت مراقب بسبب قلة التزامك في العمل الأنظار كلها عليك انتبه جيداً، أما من الناحية العاطفية حاول أن لا تهمل شريك حياتك أبداً وكن معه لطيف ورومانسي.الدلومن الناحية الصحية أنت تعاني من حرارة ووجع في اليدين بسبب نقص فيتامين بي 12، أما من الناحية المهنية أنت لا تبحث عن عمل وتفضل أن تجلس في المنزل وأمورك المادية جيدة لا تحتاج لعمل، أما من الناحية العاطفية أمورك مع شريك حياتك جيدة لا تتوتر وتقلق.الحوتمن الناحية الصحية حاول الالتزام بساعات النوم في شهر رمضان المبارك حتى لا تصاب بالخمول والكسل، أما من الناحية المهنية حاول تجنب الزملاء الذين يقضون وقتهم في النميمة والغيبة، أما من الناحية العاطفية حاول تجنب شريك حياتك عند المشاكل حتى لا تكبر.