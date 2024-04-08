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قفزت من صندوق السيارة.. أول صورة لـ"باربي العراق" بعد نجاتها من الخطف

Lebanon 24
08-04-2024 | 01:52
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بعد خطف البلوغر العراقية المعروفة باسم "باربي العراق" تداولت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشابة بعد نجاتها من الحادث.

وأظهرت الصورة المتداولة، البلوغر العراقية، مصابة في الوجه واليد، وكدمات متفرقة.
 
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جاء ذلك بعدما كشفت مصادر "العربية"، أن الناشطة العراقية الشهيرة على مواقع التواصل، واسمها داليا نعيم وصلت إلى مستشفى اليرموك برفقة دوريات الأمن التابعة لقاطع حي العامل.

وادعت الناشطة أنها خطفت على يد ثلاثة أشخاص مجهولين ملثمين كانوا يستقلون مركبة سوداء اللون الحاضر من منطقة المنصور الدوادي.

ونقلت بعدها بمركبة أخرى مجهولة النوع والمواصفات، إلا أنها تمكنت من الهرب من الخاطفين بعدما قفزت من صندوق المركبة أثناء سيرها ضمن منطقة سريع الرضوانية الجسر الرابع.

وأفادت مصادر "العربية " بأن الحادث أدى إلى إصابتها بكدمات في الوجه بسبب قفزها من المركبة، حيث نقلت إلى مستشفى اليرموك.

خطف وملاحقات واغتيالات
وشهد العراق مؤخراً حملة توقيفات طالت العديد من المشاهير على مواقع التواصل، في إطار ما عرف بقانون مكافحة المضمون الهابط.

كما تعرض عدد من الناشطين أو البلوغرز لعمليات قتل أو خطف حتى. (العربية)

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