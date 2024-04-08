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طفلة تنجو من الموت بفارق ثوانٍ.. هذا ما حصل في اللحظات الأخيرة

Lebanon 24
08-04-2024 | 08:37
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أظهرت لقطات صورتها كاميرا مراقبة منزلية، لحظات درامية نجت فيها فتاة صغيرة من الموت بفارق ثوانٍ، بعدما سقطت حاوية ضخمة أمام منزلها في مدينة ويغان الإنكليزية.

وفي تفاصيل الواقعة التي حدثت يوم السبت، كانت الطفلة تركب دراجتها أمام منزلها، قبل أن يطلب منها شخص ما التحرك سريعا. وبعد ثوانٍ قليلة من ركض الطفلة، سقطت حاوية ضخمة كانت تحملها رافعة بجوار المنزل.
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اصطدمت الحاوية والرافعة بجدار المنزل وتسببتا في أضرار كبيرة، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات في الواقعة.
 
وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية نقل الرافعة التي سقطت واصطدمت بالمنزل.
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