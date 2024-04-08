لحظة مرعبة.. شاحنة تمايلت بشكل عنيف ثم انقلبت من فوق جسر (فيديو)

وثّقت الكاميرات لحظة سقوط شاحنة من فوق جسر في جنوب إفريقيا، بسبب الرياح العاتية التي ضربت البلاد في عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت لقطات فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط الشاحنة بعد أن تمايلت بشكل عنيف على الطريق السريع N1، بالقرب من نفق هوجوينت على بعد حوالي 40 ميلاً شرق كيب تاون.

وتم تصوير الحادثة من قبل سيارة خلف الشاحنة، حيث بدأت الشاحنة قرب حافة الجسر وهي تتمايل بسبب الرياح القوية، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وفجأة مالت الشاحنة بالكامل فوق الحاجز الجانبي للجسر، ثم انقلبت وسقطت على جانب الجسر.

وأظهرت صورة تم التقاطها على جانب الجسر في وقت لاحق المقطورة المدمرة والبضائع التي كانت تحملها تتساقط في الوادي تحت الجسر.

فيما ذكرت التقارير الواردة من جنوب أفريقيا أنه لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة جراء الحادث، وتم الإبلاغ عن 3 إصابات طفيفة.