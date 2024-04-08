شاهد كسوف الشمس مباشرة على هذا الرابط... وتحذير من الخبراء!

يتابع الملايين عبر مناطق كثيفة السكان في أميركا الشمالية كسوفا كليا للشمس اليوم الاثنين حيث يحجب القمر الشمس تماما لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.

وستكون رؤية الكسوف ممكنة، إذا سمحت الأحوال الجوية، على طولمسار يبدأ في المكسيك ثم يعبر الولايات المتحدة إلى كندا. واحتشد هواة مشاهدة الكسوف في أماكن على طول "مسار الكسوف الكلي" بما في ذلك مدينة فريدريكسبرغ في وسط تكساس حيث سيحدث الكسوف الكلي بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا بقليل (1830 بتوقيت جرينتش).

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وبمدة تصل إلى أربع دقائق و28 ثانية سيكون الكسوف المنتظر أطولمن الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام2017، والذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.







ويمكن مشاهدة الكسوف مباشرة على هذا الرابط:



https://www.youtube.com/watch?v=AwlGxVcVNNw

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الكسوف الكلي في أي مكان يمكن أن يستمر لمدة تتراوح من 10 ثوان إلى حوالي سبع دقائق ونصف.

ويعيش حوالي 32 مليون شخص في الولايات المتحدة ضمن مسار الكسوف الكلي، ويتوقع المسؤولون الاتحاديون أن يسافر خمسة ملايين شخص آخرين ليكونوا هناك.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس قد يكون غائما في جزء كبير من مسار الكسوف الكلي.

سيستغرق الأمر حوالي 80 دقيقة من اللحظة التي يبدأ فيها القمر في حجب الشمس حتى لحظة الكسوف الكلي، ثم 80 دقيقة أخرى لإكمال العملية في الاتجاه المعاكس.

ونصح الخبراء متابعي الكسوف باستخدام النظارات الشمسية الواقية لمنع الضرر عن العيون عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة.

ولا ينظر البشر عادة إلى الشمس بسبب الانزعاج الذي يسببه ذلك. لكن أثناء الكسوف، "يتجاوز" البعض هذه الغريزة، على ما لاحظ أستاذ قياس البصر في جامعة ولاية أوهايو آرون زيمرمان.

وشرح أن الخطر الرئيسي المرتبط بهذه الظاهرة يكمن في "السمّية الكيميائية الضوئية"، إذ تؤدي موجات قصيرة وقوية من الضوء الأزرق والبنفسجي والأشعة فوق البنفسجية، والأخيرة غير مرئية، إلى تفاعلات كيميائية تلحق الضرر بالخلايا النبوتية والمخروطية في شبكية العين، وهي الغشاء الموجود في الجزء الخلفي من العين. وتتلقى الشبكية الانطباعات الضوئية، وترسل المعلومات البصرية إلى الدماغ من خلال العصب البصري، موفّرة القدرة على الرؤية.

أين سيحدث الكسوف وما هو مساره؟



وفقا لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، سيبدأ الكسوف يوم الثامن من أبريل فوق جنوب المحيط الهادئ، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في حوالي الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.

يمر مساره بعد ذلك عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تنيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

يدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كيبيك ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.

من المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة.

كيف يمكنك مشاهدة الكسوف بأمان؟

يحذر الخبراء من أنه من غير الآمن النظر مباشرة إلى الشمس الساطعة دون استخدام وسائل حماية العين المتخصصة المصممة للنظر نحو أشعة الشمس.

ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن مشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب دون استخدام مرشح شمسي خاص يمكن أن يسبب إصابة خطيرة للعين.

وينصح الخبراء باستخدام نظارات شمسية آمنة، مشيرين إلى أن النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس.

أما اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها إزالة حماية العين بأمان أثناء كسوف الشمس الكلي وهو الوقت القصير الذي يحجب فيه القمر سطح الشمس بالكامل. (سكاي نيوز)