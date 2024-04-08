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عن طريق المد والجزر.. مركبة بحرية تولّد الكهرباء لألف منزل (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:00
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بطريقة جديدة لصنع الكهرباء، جمعت مركبة عملاقة على شكل طائرة شراعية الطاقة من حركة المياه بفعل المد والجزر، بتوصيل الطاقة إلى الشبكة المحلية في جزر فارو.

وتبحر المركبة التي يُطلق عليها اسم دراغون 12 (Dragon 12) عكس التيار، ما يؤدي إلى تدوير توربين يولد نحو 1.2 ميغا واط من الكهرباء النظيفة، وهو ما يكفي لتزويد بلدة صغيرة تضم نحو ألف منزل بالطاقة. 
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وصُمِمت المركبة من قِبل شركة صناعة السيارات ساب، ثم سُوِقت تجارياً عام 2007 من قِبل الشركة السويدية الناشئة مينيستو (Minesto)، التي تعمل على تحسين هذه التكنولوجيا منذ ذلك الحين.(MIT)
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